Вода в пластикових пляшках не краща за водопровідну

Питна вода, що продається в пластикових пляшках і інших місткостях, не чистіша водопровідної, хоч і не є небезпечною для здоров`я споживачів

До такого висновку за підсумками двох років перевірок дійшли фахівці Робочої групи з навколишнього середовища США.

Для точності результату учені провели лабораторні аналізи по одній партії восьми різних марок питної води в пляшках, які продаються в дев`яти штатах країни і федеральному окрузі Колумбія.

У продукції виявлена наявність 38 різних речовин. Серед них алкалоїд кофеїн, анальгетик ацетамінофен, добрива, розчинники, хімічні ферменти, застосовані при виготовленні пластикових товарів, і радіоактивний ізотоп стронцій.

Рівень їх вмісту в питній воді не перевищує дозволену федеральними законами норму, в двох випадках зафіксовано порушення стандартів, що діють в штаті Каліфорнія, констатують автори дослідження.

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