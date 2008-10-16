Щорічно в світі від інфекцій помирає 3,5 млн. дітей

Як передає Центр новин ООН, діти украй сприйнятливі до хвороб, викликаних антисанітарією і поганою гігієною. За даними ЮНІСЕФ, щодня більше 5 тис. дітей у віці до п`яти років гинуть від діареї, зокрема в результаті вживання неочищеної води і браку основних санітарно-профілактичних коштів. Експерти затверджують, що таке проста дія як регулярне миття рук з милом, особливо перед їжею, дозволить майже удвічі понизити рівень дитячої смертності.

За даними доповідей Всесвітньої організації охорони (ВООЗ) здоров`я і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), більше 2,5 млрд чоловік на землі живуть в поганих санітарних умовах, а 1,2 мільярда - в повній антисанітарії.

Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, пройшов Всесвітній день миття рук.

Експерти ООН не раз заявляли, що звичка мити руки, яка вважається дуже банальною, може рятувати тисячі дитячих життів щодня. Особливо висока смертність "через брудні руки" в Азії та Африці.

Саме тому ООН і ЮНІСЕФ закликали виділити один день в році, щоб звернути увагу на необхідність привчити дітей мити руки.

Щодня від діареї, захворювання, яке ще називають "хворобою брудних рук", помирають 5 тисяч дітей. Половини цих смертей можна було б уникнути, якби хворі мили з милом руки перед їжею і після відвідин вбиральні.

У рамках проведення першого в історії Всесвітнього дня миття рук планувалося провести "справжню глобальну битву за гігієну, в якій головними дійовими особами стануть самі діти".

Миття рук з милом - це найефективніша дія і найдешевший спосіб запобігти смерті від діареї, а також від холери і пневмонії.

Акції і навчальні програми будуть проведені в 60 країнах, що розвиваються, велика частина яких розташована в Азії та Африці. Про важливість гігієни і, зокрема, миття рук дітям розповідатимуть в школах.

Серед азіатських країн експерти відзначають особливо плачевні умови дотримання гігієни в Індії, Бангладеш і Афганістані. Що ж до Африканського континенту, то дослідники заявили, що діарея, або "хвороба брудних рук", знаходиться тут на третьому місці серед причин смертей серед дітей.

За матеріалами www.un.org