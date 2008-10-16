В Америці стрімко зростає кількість гіпертоніків

Все більше американців лікуються від високого артеріального тиску і частіше вмирають від гіпертонії. Як і при інших негативних тенденціях при аналізі здоров`я нації, збільшення числа гіпертоніків в США пов`язане з тією, що не здає темпів зростання епідемією ожиріння, констатують дослідники. Огляд включав аналіз інформації про здоров`я людей старше 18 років протягом останніх п`яти років. Було відмічено, що гіпертонія стала зачіпати здоров`я і молодих людей і більшою мірою зустрічалася серед чоловіків. Проте найчастіше від високого тиску страждали 60-річні американці і жінки у віці від 40 років.

Серед опитаних – 72% гіпертоніків знали про власні проблеми з тиском, 61% проходили курс лікування, а 35% успішно контролювали свій тиск. Значний відсоток людей, обізнаних про захворювання, але що не роблять ніяких кроків до лікування, турбує епідеміологів. Сама практика лікування гіпертонії в країні ще далека від ідеальної, вважають експерти Національного інституту серця, легенів і крові /NHLBI/. За їх словами, одержані дані дають додатковий імпульс для запобігання ожирінню і заохоченню здорового, активного способу життя як головна стратегія профілактики гіпертонії. Ці заходи особливо актуальні останнім часом, оскільки за останнє десятиліття поширеність дитячого ожиріння в Америці виросла у декілька разів.

ami-tass.ru