Російському псевдоцілителю скоротили термін ув`язнення

Касаційна колегія Московського міського суду (Росія) скоротила до 8 років термін ув`язнення псевдоцілителеві Г.Грабовому, відбувати який він буде в колонії загального режиму. Крім того, суд знизив з 1 млн. до 750 тис рублів розмір штрафу, що стягається на користь держави.

У липні цього року суд засудив його до 11 років ув’язнення. Він був визнаний винним у шахрайстві по 11 епізодам.

Справа проти псевдоцілителя була порушена за фактом шахрайських дій працівників "Фонду Григорія Грабового". Йдеться про розкрадання коштів громадян під виглядом "воскресіння" загиблих родичів або лікування їх від важких захворювань. Засуджений створив своєрідну "піраміду", навчаючи за гроші людей, і потім пропонував укладати договори про подальше "викладання" в регіонах Росії. З кожного філіалу він одержував дохід у розмірі 10 %. Вартість семінарських занять, де збиралося до 500 слухачів, складала 2 тисячі рублів з людини, а курс індивідуальних занять - 39 тисяч 100 рублів.

Робота фонду одержала широкий розголос і привернула до себе увагу правоохоронних органів після скандалу, пов`язаного з обіцянкою Грабового воскресити загиблих від теракту в Беслані дітей, а також викривальних статей про фонд в "Комсомольській правді" в 2005-2006 роках. У кінці березня 2006 року Грабовий був затриманий.

Щодо цивільних позовів потерпілих суд задовольнив їх частково - ухвалив відшкодувати збиток в тому розмірі, в якому ці цифри фігурують у вироку /это ті гроші, які потерпілі платили до фонду Грабового за лікування або "воскресіння"/. Грабовий себе винним не визнав.

ami-tass.ru