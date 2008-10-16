У Києві розгромлюють аптеки

У міліції говорять, що це робота членів громадської організації, яка виступає проти торгівлі наркотиками.

Продаж наркотиків у столичних аптеках заборонений, але це не є таємницею, що за бажання купити з-під прилавка, наприклад, той же трамадол, можна. Активісти боротьби з наркотиками вчора вдалися до крайніх заходів - застосування сили.

Погроми почалися вранці. О 9:30 співробітники аптеки по вулиці Жилянській, 148 викликали міліцію. До них увірвалася група людей і почала вимагати всі наркотичні препарати, які були у продажу. Потім молоді люди, а їх було близько 100 осіб, демонстративно спалили препарати на вулиці й розбили вітрину аптеки.

Потім вони подалися до аптечного кіоску на Повітрофлотському проспекті, 1. Розбили вікно на вхідних дверях і «вилучили» ті самі препарати. Патрулю, що прибув на місце події, довелося застосовувати силу. За словами правоохоронців, затримані стверджують, що вони члени «Українського громадського руху протидії наркокорупції та наркоманії».

«Ми затримали близько 100 осіб. Усі вони наразі надають свідчення в Шевченківському РВВС. Уже порушена кримінальна справа за фактом хуліганства. Ми, в принципі, не проти діяльності таких громадських організацій, але тільки якщо вони не порушують закон», - розповів начальник прес-служби київської міліції Володимир Поліщук.

Наразі встановлюється, чи продавали в аптеці на Жилянській заборонені препарати. У кіоску на Повітрофлотському чергує наряд міліції.

«Тут безчинствував натовп - людей 70, не менше. Мітинг у результаті закінчився масовими заворушеннями - навіть рух по проспекту хотіли перекрити», - говорить патрульний.

Аптеку опечатали. Чекають на господаря аптеки, щоб визначити, якого збитку заподіяно й чи не пропало що-небудь. І найголовніше - встановити, чи дійсно тут здійснювався продаж наркотиків. До 18:00 15 жовтня господар не з`явився.

Главред