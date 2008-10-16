Дієта на основі коричневого рису

Коричневий рис – дуже корисний дієтичний продукт. Дієта, про яку ми говоритимемо нижче, не тільки дуже ефективна при позбавленні від зайвих кілограмів, але і при очищенні організму від токсинів і шлаків.

Починати свій день потрібно з того, що випити стакан трав`яного чаю або води. Трав`яний чай готуйте з липи, ромашки або м`яти.

Для досягнення необхідного результату, рис обов`язково повинен бути неочищеним. У день вам потрібно буде з`їсти не меншого 180 г рису (у сухому вигляді), а також 100 г сухофруктів або фруктів, 300-400 г овочів.

Цієї дієти можна дотримуватися як три дні, так і два тижні, залежно від того, від якої кількості кілограмів ви плануєте позбавитися.

Слід відразу сказати, що між їдою потрібно пити велику кількість трав`яного чаю або кип`яченої води. Виходити з дієти різко не можна, інакше ваш результат швидко зійде нанівець.

Поступово повертайтеся до звичного стилю харчування, спочатку після закінчення дієти відмовляйтеся від м`ясних продуктів і молочних.

День 1. На сніданок з`їжте одне яблуко і порцію коричневого рису з додаванням невеликої кількості цедри лимона. Ваш обід повинен складатися з салату, приготованого з селери і зеленої цибулі, заправленого нерафінованим оливковим маслом, овочевого бульйону і коричневого рису, змішаного із зеленню. На вечерю доведеться обмежитися коричневим рисом з морквою і кабачком, приготованим на парі, а також овочевим бульйоном.

День 2. На сніданок з`їжте один апельсин, порцію коричневого рису з додаванням невеликої кількості тертої цедри апельсина і однієї чайної ложки сметани.

На обід слід з`їсти порцію коричневого рису без солі і масла, а також овочевий бульйон.

Вечеря повинна повністю співпадати з обідом.

День 3. На сніданок з`їжте порцію коричневого рису з корицею і одне яблуко.

На обід побалуйте себе овочевим бульйоном, коричневим рисом в грибами і салатом з огірків. А ось ваша вечеря повинна складатися з коричневого рису з капустою брокколі, приготованого на пару і овочевого бульйону.

День 4. Ваш сніданок повинен включати фруктовий салат, заправлений нежирними вершками, а також порцію коричневого рису. На обід ви можете собі дозволити листя салату, заправлені оливковим маслом, коричневий рис з морквою, а також порцію овочевого бульйону. На вечерю обмежтеся овочевим бульйоном і коричневим рисом із зеленню і насінням.

День 5. Ваш сніданок в п`ятий день дієти повинен складатися з порції коричневого рису, змішаного з мигдалем і родзинками. Ваше меню на обід повинне виглядати таким чином: коричневий рис з овочами і зеленню, а також порція овочевого бульйону.

Вечеря: порція коричневого рису, заправленого столовою ложкою подрібнених волоських горіхів, овочевий бульйон, а також салат з шпинату, петрушки і селери.

День 6. На сніданок дозвольте собі з`їсти порцію коричневого рису з горіхами, а також невелику кількість фруктів (інжир, груша, фініки).

На обід обмежтеся порцією коричневого рису з овочами (солодкий перець, огірок, м`ята, одна столова ложка нерафінованого оливкового масла), а також порцією овочевого бульйону.

Вечеря повинна виглядати таким чином: Коричневий рис із запеченими яблуками і медом, а також овочевий бульйон.

День 7. На сніданок з`їжте порцію коричневого рису з грушею і яблуком, а також стаканчик йогурту.

Обід повинен виглядати так: салат із зелених овочів, овочевий бульйон, а також порція коричневого рису із зеленою квасолею.

На вечерю вам доведеться обмежитися коричневим рисом з базиліком і кабачками і порцією овочевого бульйону.