В Україні за тиждень під час пожеж загинули 28 осіб

Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Загалом за тиждень ліквідовано 1 тис. 494 пожежі, врятовано на пожежах 23 особи та не допущено знищення вогнем 360 будівель і 35 од. техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 6 млн 796 тис. грн, йдеться в повідомленні.

Також впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 229 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 619 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Крім того, минулого тижня на водних об’єктах загинуло 5 осіб, повідомили в ДСНС.