В Україні за тиждень під час пожеж загинули 28 осіб
09:08, 26 вересня 2016Країна
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В Україні впродовж минулого тижня, 19-25 вересня, під час пожеж загинули 28 людей.
В Україні за тиждень під час пожеж загинуло 28 осіб / УНІАН
Про це УНІАН повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Загалом за тиждень ліквідовано 1 тис. 494 пожежі, врятовано на пожежах 23 особи та не допущено знищення вогнем 360 будівель і 35 од. техніки. Орієнтовні збитки від пожеж, за оперативними даними, становлять 6 млн 796 тис. грн, йдеться в повідомленні.
Також впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 229 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 619 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Крім того, минулого тижня на водних об’єктах загинуло 5 осіб, повідомили в ДСНС.
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