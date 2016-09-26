Мінсоцполітики пропонує змінити систему виплат одиноким матерям

«У поданих із проектом бюджету законах не передбачено скасування виплат одиноким матерям. Але я вважаю, що має бути дискусія в суспільстві щодо цієї серйозної проблеми. Ми мусимо шукати інші методи і можливості підтримки одиноких матерів. У нас є відповідні пропозиції і ми готові їх винести на суд громадськості», - сказав Рева.

Читайте такожВ Україні проживає 42 млн 650 тисяч людей – Держстат

Як пояснив міністр, в Україні система виплат одиноким матерям призвела до того, що їх кількість за 15 років зросла в 22 рази. Сьогодні, за словами Реви, кожна п'ята дитина народжується в неповній сім'ї. Багато в чому це обумовлено тим, що люди спеціально не укладають офіційний шлюб, щоб отримувати виплати.

«Виник інститут, який і в інших країнах присутній, але таких масштабів як у нас, в інших країнах немає. Це інститут цивільного шлюбу. Ти хто? Я цивільний чоловік. Тобто, він ніби є, як той ховрашок, але насправді його немає», - сказав Рева.

Перший крок у реформуванні цієї сфери, за словами міністра, був зроблений з початку цього року, коли розмір виплати прив'язали до доходу матері. Тобто, чим більше заробляє одинока мати, тим менший розмір виплати їй призначають, або взагалі не виплачують.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір державної допомоги одиноким матерям на виховання дітей станом на 1 липня 2016 року становив 1 257,1 грн, що майже у 3 рази перевищує показник на аналогічну дату минулого року.

На 1 липня даний вид допомоги отримували 335 139 осіб. Тимчасову допомогу на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме, отримували 33 689 осіб. При цьому її середній розмір становив 668,57 грн, що в 1,4 разу перевищує показник на аналогічну дату минулого року.