У найближчі роки в Україні збережеться тенденція до старіння населення - Мінсоцполітики

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Всеукраїнських зборів ветеранського активу на тему: “Реалізація міжнародно-правових документів щодо соціального захисту людей похилого віку - запорука їх гідного життя”.

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Мущинін зазначив, що Україна сьогодні належить до держав із досить високим рівнем старіння населення. “У нас 28-ме місце серед європейських країн щодо цієї тенденції старіння”, - додав він.

За його словами, “за останні роки рівень старіння в країні поступово підвищувався”. Так, станом на початок 2016 року частка осіб у віці 60 років і старше становила 22,1%, а людей у віці 65 років і старше - 15,9%.

“Відповідно, ця тенденція дуже наростаючими підсумками буде відбуватись до 2025 року”, - сказав Мущинін.