Відкрився IV український форум з питань кардіології

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО взяла участь в урочистому відкритті IV українського форуму «Суперечливі питання кардіології та кардіохірургії вроджених вад серця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, в заході, який відбувся в Науково-практичному медичному Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, також взяли участь міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Ілля ЄМЕЦЬ.

Звертаючись до учасників форуму, К.ЮЩЕНКО зазначила: «В Україні щороку народжується близько дев’яти тисяч дітей із вродженими аномаліями серцево-судинної системи. Для більшості з них кардіохірургічна операція – єдиний шлях врятувати життя. Я пишаюся тим, що завдяки вашим знанням та високому професіоналізму сьогодні в Україні виконується корекція найскладніших вроджених вад серця, незалежно від віку пацієнтів».

К.ЮЩЕНКО розповіла про проекти, що їх ініціює та реалізує Фонд «Україна 3000» у сфері медицини, і зокрема – надання медичної допомоги дітям із вадами серця. Вона нагадала про акцію «Здорове серце дитини», яку Фонд провів з компанією «МакДональдз Юкрейн» 2006 року, та семінар «Кардіопедіатр звертається до педіатра», що відбувся 2007 року. Також пані Катерина розповіла про співпрацю Фонду з провідним фахівцями-кардіохірургами світу – професором Вільямом НОВІКОМ (США) та професором Паулем ФОГТОМ (Швейцарія).

Голова Наглядової ради фонду «Україна 3000» особливо відзначила високий професійний рівень фахівців Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. «Ми добре знаємо і дуже високо цінуємо роботу, яку проводить Центр. Навіть будуючи першу в Україні дитячу лікарню світового рівня – Всеукраїнський центр охорони здоров’я матері і дитини – ми свідомо відмовилися від створення в ній кардіохірургічного відділення. Адже цілком довіряємо досвіду та успіхам Центру дитячої кардіології та кардіохірургії», – підкреслила вона.

Також перед учасниками форуму виступили міністр охорони здоров’я Василь Князевич, заступник міністра охорони здоров’я В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України І.ЄМЕЦЬ.

Під час засідання був встановлений телеміст з Одеською обласною лікарнею.

Після завершення церемонії К.ЮЩЕНКО оглянула Центр дитячої кардіології та кардіохірургії. Вона відвідала відділення реанімації, а також завітала у палати і поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

IV український форум вроджених вад серця «Суперечливі питання кардіології та кардіохірургії вроджених вад серця» проходить в Києві 16-18 жовтня 2008 року. У форумі беруть участь близько 300 провідних кардіологів та кардіохірургів з Бельгії, Франції та України. У рамках форуму заплановані сесійні засідання, а також телеконференція між трьома клініками – Центром дитячої кардіології та кардіохірургії, Одеською обласною лікарнею та Children`s Hospital & Regional Medical Center міста Сіетл (США). Така телеконференція відбувається в Україні вперше і демонструє новий рівень розвитку телемедицини в нашій країні.