Фонд Ріната Ахметова передав Запорізькому протитуберкульозному диспансеру медобладнання для лікування дітей

Доброчинний фонд Ріната Ахметова сьогодні передав Запорізькому протитуберкульозному диспансеру медобладнання для лікування дітей, хворих на туберкульоз.

Як передає кореспондент УНІАН, комплект обладнання, що складається з апарату ультразвукової терапії (УЗТ-1.01Ф-МЕДТЕКО), апарату для УВЧ-ТЕРАПІЇ (УВЧ-60 R20;МедТеКоR21) і шприцевого насоса (ТОР 5300) був сформований фондом на підставі заявки, складеної керівництвом Запорізького протитуберкульозного диспансеру.

"Акція із закупівлі сучасного лікувального і діагностичного обладнання для дитячих відділень протитуберкульозних установ, була розпочата Фондом Ріната Ахметова влітку 2008 року, коли фонд одержав від дитячих медустанов 22 регіонів України заявки на обладнання, потрібне кожному з них для ефективнішої роботи. Ми це обладнання купили і сьогодні передали медтехніку Запорізькому протитуберкульозному диспансеру. Далі поїдемо в інші регіони", - повідомила кореспонденту УНІАН менеджер проекту "Зупинимо туберкульоз" Фонду Ріната Ахметова Вікторія БОНДАР.

За її словами, протягом жовтня-листопада обладнання від фонду надійде в усі дитячі відділення обласних протитуберкульозних установ. На початку грудня в повному обсязі буде так само виконана заявка на обладнання для Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Яновського - установи, де лікують найскладніші випадки захворювання на туберкульоз, зокрема й у дітей.

"Проект "Зупинимо туберкульоз" спрямований на системні зміни у сфері подолання епідемії туберкульозу в країні. Але ми розуміємо, що коли йдеться про туберкульоз, є проблеми, які потрібно вирішувати тут і зараз, особливо, якщо це стосується дітей, котрі значно більше схильні до цього захворювання і хворіють важче, ніж дорослі. Тому Доброчинний фонд Ріната Ахметова зараз проводить акцію з передачі необхідного медобладнання дитячим відділенням протитуберкульозних установ", - зазначила В.БОНДАР.

За її словами, серед інших проектів фонду "Розвиток України" - проект зі створення реабілітаційного центру для дітей, хворих на туберкульоз, а також проект з підтримки наукових досліджень у цій сфері.