У київському метро з`являться рельєфні смуги для сліпих. Зокрема, їх облаштують на «Хрещатику», «Либідській», «Майдані Незалежності» та «Площі Льва Толстого», про це повідомила прес-секретар столичної підземки Надія Шумак.

«У 2007 році для пасажирів з вадами зову експериментально було встановлено по одній смузі на станціях «Площа Льва Толстого» та «Лісова». Представниками Українського товариства сліпих схвалено такі смуги. Планом на цей рік ми завершимо ці роботи, буде встановлено ще 7 смуг на станція «Хрещатик», «Либідська», «Майдан Незалежності» - це по 2 смуги і «Площа Льва Толстого ще одна смуга», - сказала Надія Шумак.