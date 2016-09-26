Гройсман виступає за розвиток багаторівневої системи охорони здоров'я

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації сьогодні в Києві.

Гройсман наголосив на необхідності формування інституту сімейного лікаря як первинного рівня медичної допомоги.

Читайте такожГройсман вважає, що інвестувати в охорону здоров'я ще більше коштів неефективно

«Нам потрібно сьогодні створити нормальний інститут сімейного лікаря, зробити в часі підготовку, перепідготовку, для того, щоб підготувати інфраструктуру, тоді на первинному рівні ми отримаємо нормальну медичну послугу», - сказав він.

На другому рівні, за словами прем’єра, має бути міська лікарня – там мають бути медичні послуги, «які надаються на вторинному рівні».

«Третій рівень – це спеціалізована медична допомога. Це допомога, яка не має бути присутньою в кожному райцентрі», - зазначив глава уряду, додавши, що на цьому рівні - медична допомога з високим рівнем складності.

Якщо мова йде про надскладні випадки, то, за словами Гройсмана, - це четвертий рівень, столичні профільні лікарні, лікарні системи Академії медичних наук України, «де є відповідне обладнання та фахівці, які виконують надважкі процедури, операції, наприклад, трансплантацію органів».