Що робити, якщо постійно болить спина?

Скарги на біль в спині - другі за частотою після ГРВІ, з якими люди йдуть до лікаря. І якщо після простуд через тиждень-другий видужує майже кожен, то позбавитися від «мучителя» спини більшість намагаються роками і дуже часто, на жаль, безуспішно.

Пора на витяжку

При сильному болі, який буває зазвичай при грижах міжхребцевих дисків, допомагають новокаїнові блокади - вони локально розслабляють м`язи. При грижах дуже ефективний метод підводного витягування хребта.

При менш інтенсивних болях (остеохондроз) арсенал консервативних методів ще ширший - це ручний і баночний масаж, всі види рефлексотерапії: акупунктура (дія спеціальними голками), електротепловібропунктура (діють одночасно струм, тепло і вібрації), лазеропунктура і «у-син»- і «ха-ци»-терапія (банки з магнітом); шийні тракції (витягування) на спеціальному стільці, сухе витягування шиї і поясниці, аутогравітаційна кушетка («Гревітрин»), електромеханічний тренажер (свінг-машина). І лише після того, як спробувані всі можливі для даного пацієнта консервативні методи, можна говорити про необхідність оперативного втручання.

Допоможи собі сам

Якщо біль несильний, можна спробувати поборотися з ним самостійно, наприклад, обладнати вдома невеликий турник. Підходите до турника спиною, хапаєтеся за щаблину руками і, тримаючись за неї, тягнете спину. Ноги від землі не відривайте, але розслабте, щоб навантаження на них практично не було.

Якщо спину прихопило гострим різким болем, прийміть теплий душ-масаж з сильним напором. Потім хворе місце розітріть мазями кетонал, диклофенак або вольтареновою маззю. А ще краще зробити компрес: на мазь, що густо намазана, покладіть тонкий целофан. Він прилипне до спини, і одяг не забрудниться. Тримати добу.

Вечорами перед сном можна проводити домашній «сеанс» витягування. Ляжте на ліжко обличчям вниз, під ділянку живота підкладіть подушку і полежте так годину. А потім відразу спати.

А якщо пігулки...

...то нестероїдні протизапальні засоби (НПЗС) - кетонал, диклофенак, моваліс, ксефокам. Вони зменшують не тільки больові відчуття, але і запалення. Не дивуйтеся, якщо лікар призначить вам медокалм або баклофен (міорелаксанти, що знімають м`язовий спазм) і амітриптилин (трициклічний антидепресант, що зменшує біль неврогенного характеру).

Сигнали небезпеки

Якщо в ногах з`явилися слабкість, оніміння, порушилися функції тазових органів (затримка або нетримання сечі), потрібно якнайскоріше показатися фахівцеві-неврологові і зробити магнітно-резонансну томографію.

До речі

Не можна сліпо слідувати рекомендаціям використовувати лікувальні подушки під час сну, якщо на ранок у вас з`являються болі в області шиї.

1.Як болить?

Ниючий біль в задній частині шиї, супроводжується напругою м`язів. Надалі біль може віддавати в руку, в ній з`являються оніміння і поколювання, біль також посилюється при кашлі і чханні, поворотах голови. Можливі головні болі і шум у вухах.

Що це може бути?

Грижа шийного відділу хребта. Часто, але не завжди виникає після травми, іноді через значний час.

2.Як болить?

Болі в спині і грудній клітині, іноді оперізувального характеру. Часто пов`язані з компресійними переломами хребців. Поява болю співпадає з підйомом тяжкого, трясінням в транспорті, невдалим рухом.

Що це може бути?

Остеопороз - захворювання кісткової тканини, крихкість кісток.

3.Як болить?

Біль і порушення чутливості в поясниці, супроводжується зменшенням об`єму м`язів нижніх кінцівок. Спочатку з`являються болі в крижах, потім піднімаються вгору по хребту. Часто біль виникає в другій половині ночі або зранку. Вранці - скутість і біль на початку руху. Змінюється постава.

Що це може бути?

Запальне ураження дрібних суглобів хребта, частіше на поперековому рівні (анкілозуючий спондило-артрит, або хвороба Бехтєрєва).

4.Як болить?

Біль в попереку або в шиї не дуже інтенсивний, тягнучий, ниючий. Відчуття скутості в спині, головний біль. Посилення болю провокується підняттям тяжкості, кашлем, чханням.

Що це може бути?

Остеохондроз. Його ускладнення (спондилолістоз) - зсув хребця вперед по відношенню до того, що знаходиться нижче (найчастіше це 4-ий і 5-ий поперекові хребці).

5.Як болить?

Тупий, безперервний біль в грудному відділі. Може загострюватися після травми. Нерідко віддає в область серця, тому схожий на серцевий біль. Може імітувати біль між ребрами або біль в животі. Відчуття кілка в спині.

Що це може бути?

Грижа грудного відділу хребта, частіше в нижньогрудних дисках.

6.Як болить?

Біль тупий, ниючий, наростає поступово (рідше - гостро), посилюється при русі, м`язовому напруженні, підйомі тяжкого, кашлі, чханні. Спочатку локалізується в поперековій частині, через декілька днів розповсюджується по задній або задньо-зовнішній поверхні стегна і гомілки.Часто з`являються оніміння і колення в нозі.

Що це може бути?

Грижа міжхребцевого диска в поперековому відділі. Буває переважно у чоловіків 30-50 років.

Примітка

Перераховані тут діагнози не вичерпують всі можливі проблеми зі спиною. Наприклад, зустрічається важке гнійне запалення жирової тканини усередині хребта, куди інфекція проникає з потоком крові з якогось іншого хворого органу. Невизначені, але дуже сильні болі в спині можуть виникати при злоякісних пухлинах і т.д.

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