Уряд вимагає порушити кримінальні справи за підвищення цін на ліки
"Спеціально спланована акція"
Уряд просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальні справи за фактами необгрунтованого підвищення ціни на ліки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.
Вона повідомила, що в уряду є інформація про те, що в Україні окремі великі приватні оптові постачальники необгрунтовано і без будь-яких пояснень збільшили ціни на ліки.
«Я вважаю, що це ще одна рейдерська атака на Україну і те, що окремі приватні структури почали неконтрольовано підвищувати ціни на ліки, має бути терміново зупинено. Сьогодні я надсилая звернення в за фактомГенеральну прокуратуру з переліком таких підприємств і зі списком прізвищ їх власників, які сьогодні здійснюють абсолютно необгрунтовану цінову атаку на сферу торгівлі ліками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що підвищення цін на ліки спеціально сплановано для того, щоб продовжувати й далі дестабілізувати ситуацію в Україні.
Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що проситиме Генпрокуратуру терміново розглянути питання і порушити проти винних кримінальні справи.
«Я сподіваюсь, що Генеральна прокуратура відреагує і здійснить усі необхідні кроки, якщо Генеральна прокуратура в країні взагалі існує», - додала вона.