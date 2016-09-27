Тонізуюча дія калини подібна до кави - дієтолог

У програмі "Сніданок з 1+1" дієтолог Галина Незговорова розповіла про корисні властивості калини та правила її зберігання.

За словами дієтолога, ягоди калини містять удвічі більше вітаміну С, ніж цитрусові. Для забезпечення добової норми, достатньо лише 1 ст. л. ягід.

Крім того, тонізуючу дію калини порівнюють з кавою, – переконує експерт.

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КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛИНИ

1. Знижує холестерин у крові.

2. Покращує роботу серця.

3. Попереджає розвиток анемії.

4. Стимулює апетит.

5. Покращує сон.

Калину не рекомендують при гострому запаленні шлунка та кишечника, гіпотонії, подагрі й індивідуальній непереносимості.

ВІДВАР З ЯГІД КАЛИНИ

Допоможе при застуді та хронічних захворюваннях легеневої системи.

ВІДВАР З КОРИ КАЛИНИ

Застосовують при хронічних захворюваннях шкіри та підвищеному потовиділенні.

Сік здавна використовують як жовчогінний та сечогінний засіб, а в косметології – як омолоджувальний, – каже дієтолог.

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Плоди калини використовують для покращення самопочуття хворих на цукровий діабет і для повернення гармонії при депресії.

За словами експерта, найкраще заморожувати калину. До речі, при заморожуванні та сушінні гіркота калини втрачається.