Уряд розширив платні послуги медзакладів і вніс туди телемедицину
Уряд своєю постановою розширив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров'я, вищі медичні заклади освіти, бюджетні наукові установи відповідного профілю.
Українці та іноземні громадяни, які перебувають в Україні, зможуть платно отримувати консультації лікарів на відстані, тобто навіть по "скайпу", пише ТСН.
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Уряд своєю постановою розширив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров'я, вищі медичні заклади освіти, бюджетні наукові установи відповідного профілю. Туди внесли поняття "телемедицина" – коли лікар зможе на відстані діагностувати та консультувати в критичних ситуаціях (коли перевезення тяжкохворих на відстані буде неможливим, а діяти слід буде швидко), а також інших пацієнтів, у тому числі які перебувають удома.