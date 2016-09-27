Уряд розширив платні послуги медзакладів і вніс туди телемедицину

Українці та іноземні громадяни, які перебувають в Україні, зможуть платно отримувати консультації лікарів на відстані, тобто навіть по "скайпу", пише ТСН.

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Уряд своєю постановою розширив перелік платних послуг, які можуть надавати державні та комунальні заклади охорони здоров'я, вищі медичні заклади освіти, бюджетні наукові установи відповідного профілю. Туди внесли поняття "телемедицина" – коли лікар зможе на відстані діагностувати та консультувати в критичних ситуаціях (коли перевезення тяжкохворих на відстані буде неможливим, а діяти слід буде швидко), а також інших пацієнтів, у тому числі які перебувають удома.