У проекті держбюджету на 2017 рік видатки на закупівлю ліків збільшено на 2 млрд грн
13:35, 27 вересня 2016Країна
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Згідно з проектом державного бюджету на 2017 рік видатки на закупівлю ліків збільшено на 2 млрд грн або на 50,6%.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у МОЗ, найбільше зростання заплановане в закупівлях препаратів для лікування туберкульозу, які розширено в 2,4 рази або на 141%, та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (зростання в 2,3 рази або на 133%).
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Також у понад півтори рази (на 58%) збільшено видатки на закупівлі ліків для дитячої онкології.
У МОЗ наголосили, що зростання видатків очікується також у відсотках до сукупних видатків держбюджету (з 0,6% до 0,8%) та у порівнянні з ВВП з (0,18% до 0,23%).
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