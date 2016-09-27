У проекті держбюджету на 2017 рік видатки на закупівлю ліків збільшено на 2 млрд грн

Як повідомили УНІАН у МОЗ, найбільше зростання заплановане в закупівлях препаратів для лікування туберкульозу, які розширено в 2,4 рази або на 141%, та препаратів для хворих на ВІЛ/СНІД (зростання в 2,3 рази або на 133%).

Читайте такожУ проекті держбюджету на 2017 збільшено видатки на охорону здоров’я на 6% - МОЗ

Також у понад півтори рази (на 58%) збільшено видатки на закупівлі ліків для дитячої онкології.

У МОЗ наголосили, що зростання видатків очікується також у відсотках до сукупних видатків держбюджету (з 0,6% до 0,8%) та у порівнянні з ВВП з (0,18% до 0,23%).