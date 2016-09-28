Місцевим органам планують передати 29 медичних установ, підпорядкованих МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, це може призвести до проблем у галузі.

У відомстві зазначили, що до числа цих закладів належать диспансери та лікарні, які надають високоспеціалізовані медичні послуги, зокрема, послуги, пов’язані з радіаційним захистом населення, розвитком телемедицини, та санаторії.

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У МОЗ переконані, що передача цих медичних закладів до місцевих бюджетів не є оптимальним рішенням, бо вони мають бути доступними громадянам усієї країни.

«На даний час МОЗ відстоює позицію щодо виділення фінансування визначених 29 закладів у наступному 2017 році», - підкреслили у відомстві.