Місцевим органам планують передати 29 медичних установ, підпорядкованих МОЗ
09:05, 28 вересня 2016Країна
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Проектом державного бюджету на 2017 рік передбачається передати на фінансування місцевих бюджетів 29 закладів, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я.
У МОЗ переконані, що передача цих медичних установ в місцеві бюджети не є оптимальним рішенням / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, це може призвести до проблем у галузі.
У відомстві зазначили, що до числа цих закладів належать диспансери та лікарні, які надають високоспеціалізовані медичні послуги, зокрема, послуги, пов’язані з радіаційним захистом населення, розвитком телемедицини, та санаторії.
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У МОЗ переконані, що передача цих медичних закладів до місцевих бюджетів не є оптимальним рішенням, бо вони мають бути доступними громадянам усієї країни.
«На даний час МОЗ відстоює позицію щодо виділення фінансування визначених 29 закладів у наступному 2017 році», - підкреслили у відомстві.
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