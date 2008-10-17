Банани, горіхи і шоколад лікують осінню депресію

Подолати депресію допомагають банани, горіхи і шоколад, розповіла директор Державного наукового центру соціальної і судової психіатрії імені Сербського Тетяна Дмитрієва.

"Деякі продукти містять дуже багато гормонів, які є провідниками нервових імпульсів. Якщо людина захоплюється певними продуктами - шукай депресію. Вона на рівні інстинктів сама намагається її лікувати", - сказала вона.

За словами Дмитрієвої, часто в ролі продуктових "антидепресантів" виступають шоколад, банани і горіхи. Не випадково, Бельгія, населення якої схильне до депресій через дефіцит сонячного світла, вважається однією з батьківщин шоколаду. У раціоні ж скандінавських народів істотне місце займають банани.

"Американці давно встановили прямий зв`язок між харчуванням і психічними розладами. Існує безліч методик лікування таких захворювань за допомогою спеціальних дієт", - відзначила Дмитрієва.

Вона нагадала, що в Радянському Союзі також проводилися дослідження, які вивчали можливість застосування голодання для лікування шизофренії.

podrobnosti.ua