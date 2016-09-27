Система Національної академії наук потребує реформування - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у вівторок.

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"Вчора я зустрічався з науковцями. І науковці НАН, і університети висловили низку своїх пропозицій щодо підтримки національної науки. Разом із тим ми дійшли того, що і сама система Національної академії має бути реформована", - сказав глава уряду.

Гройсман також наголосив, що важливо у 2017 інвестувати і в науку, і культуру, і освіту.