У Німеччині більшість овочів і фруктів небезпечні для здоров`я

Вегетаріанство в Німеччині не гарантує здоров`я. Якщо вірити результатам репрезентативного "Моніторингу продуктів харчування" за 2007 рік, яке опублікувало Федеральне відомство захисту прав споживачів, то жителям ФРН корисно пити пиво і закушувати його салом.

Річ у тому, що, як встановили фахівці, багато сортів овочів і фруктів в Німеччині містять кількість хімікатів, що перевищує максимально допустиму дозу і представляє небезпеку для здоров`я. Особливо це стосується яблук, салату, шампіньйонів, різних сортів капусти.

Так, в 10 відсотках протестованого листового салату зміст отрутохімікатів перевищував максимально допустиму дозу, а шкідлива для здоров`я кількість нітратів була виявлена в 23 відсотках салату, що продавався в Германії.

Залишки різних отрутохімікатів були виявлені в 80 відсотках перевіреного салату і в більшій частині протестованих помідорів. Експерти стверджують, що навіть при одноразовому вживанні в їжу такого салату, помідорів або листової капусти у людини можуть виникнути проблеми із здоров`ям.

Не рекомендується купувати і готові овочеві або фруктові салати. Фахівці встановили, що в нарізаних овочах і фруктах можуть міститися патогенні мікроби, зокрема фекальні бактерії. Ці мікроорганізми, які можуть стати джерелом інфекційних захворювань, особливо часто зустрічаються в пророслих зернах - в кожній четвертій протестованій упаковці.

Погані оцінки з гігієни одержали не тільки фруктово-овочеві прилавки. У маслі кожної четвертої перевіреної банки рибних консервів, що продаються в Німеччині, перевищена встановлена законом норма змісту бензпирену. Ця речовина вважається збудником раку. Практично вся забракована продукція імпортована з балтійських країн.

Майже в 40 відсотках освіжаючих напоїв фахівці виявили бензол, який також може стати збудником раку. Бензол виникає в результаті реакції бензойної кислоти з вітаміном C і залізом. Тому відомство захисту прав споживачів вимагає від харчової промисловості переглянути рецепт виготовлення освіжаючих напоїв.

Вдало перевірку якості пройшли яловичина, жито, мед, копчене сало, цибуля, редька, редиска і пиво.

Жителі Німеччини все частіше готові витрачати великі суми грошей на біопродукти, вважаючи, що вони корисні. Майже 94 відсотки німців час від часу купують товари цієї категорії, не дивлячись на те, що вони істотно дорожчі від звичайних. Так, за 2007 рік витрати німців на біопродукти виросли на 21 відсоток.

Проте дієтолог Зільке Реcтемайер з Німецької спілки харчування ставить під сумнів твердження про абсолютну корисність біопродуктів. "Біопродукти також містять пестициди і нітрати, хоч і в меншій кількості, ніж звичайні, - пояснює вона. - Наприклад, при вирощуванні овочів і фруктів уникнути попадання хімічних речовин на поля так званих екологічно чистих господарств неможливо. Вони заносяться з вітром, опадами і комахами".

ami-tass.ru