Як правильно збирати, купувати і готувати гриби

В цьому сезоні в результаті отруєння грибами постраждало вже багато людей.

Медики не втомлюються повторювати, що отруєнь грибами можна уникнути, тільки якщо повністю відмовитися від дикорослих грибів. Якщо ви все ж таки вважаєте себе досить компетентним для того, щоб самостійно зібрати або приготувати гриби, то й вам не зашкодять декілька порад:

- не можна збирати сумнівні або невідомі види грибів;

- не збирайте старі і зіпсовані гриби, оскільки вони можуть викликати отруєння (старі гриби часто містять продукти розкладання білків, що шкідливо впливають на організм);

- пам`ятайте про існування грибів-двійників – отруйних і неїстівних грибів, що ззовні нагадують їстівні. Наприклад, на білі гриби схожі отруйний сатанинський гриб і неїстівний жовчний гриб; з шампіньйоном (звичайним і польовим) мають схожість бліда поганка і гриб-парасолька буро-рожева;

- зібрані гриби не можна складати в пакети, де вони ламаються, кришаться і, в результаті, не можна визначити, які види грибів в пакеті знаходилися;

- свіжі гриби не підлягають тривалому зберіганню. Вони швидко втрачають свої смакові якості і псуються, тому переробляти їх слід відразу після зберання (максимальний термін зберігання свіжих грибів – 18-24 год. при температурі не вище 10º С;

- перед вживанням в їжу ще раз уважно переглянете зібрані гриби і відбракуйте старі, червиві і просто підозрілі;

- купуйте гриби, розсортовані по окремих видах. Категорично забороняється продавати грибну суміш, а також вироби з подрібнених грибів (наприклад, грибну ікру, салати).

Поради щодо консервації грибів

Для консервації не можна використовувати оцинкований і олов`яний посуд. Особливо небезпечно консервувати гриби в герметично закритому посуді. Гриби можуть бути забруднені спорами збудника ботулізму, які погано змиваються і не знищуються при термічній обробці. У анаеробних умовах (герметично закритий посуд) вони починають активно розмножуватися, виробляючи ботулінічний токсин, що викликає важкі отруєння. Кожен вид грибів слід консервувати окремо.

20minut.ua