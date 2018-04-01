За 10 років кількість алкоголіків в Україні зросла удесятеро. Звинувачують рекламу...

Потужна реклама пива і слабоалкогольних напоїв призводить до стрімкого зростання в Україні кількості алкоголіків - цифра зросла в 10 разів за останні 10 років. Особливо небезпечний цей процес для молоді, переконані народні депутати. Вони вирішили обмежити алкогольну рекламу і обсяги продажу спиртних напоїв.

Чиновників підтримують і лікарі, які говорять про поширення пивного алкоголізму (він уже вразив 15 – 25% населення). І цьому сприяє реклама спиртного напою. Як часто сьогодні молодь п’є розрекламовані слабоалкогольні напої - так звані алкомікси та пиво? Чим вони шкідливі для організму підлітків? Яке місце серед європейських країн щодо обсягів реклами і продажу алкоголю посідає Україна? Чи допоможе обмеження реклами слабоалкогольних напоїв і пива зменшити його споживання серед молоді?

Львів— чи не єдине місто у світі, де під носом у міської влади щодня спивається молодь

За інформацією головного нарколога Міністерства охорони здоров`я України Анатолія Вієвського, в Україні 1% підлітків 12-13-ти років щодня вживають алкогольні напої. Молоду людину з пляшкою пива можна бачити на вулиці, біля метро, у парках, на пляжі. У Львові, розповідає місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, довкола приміщення міської ради є кілька літніх ресторанчиків, частина з них належить львівським депутатам. Дозволи на їх установлення надала мерія. Скрізь там продають алкогольне пиво. На лавках під стінами Ратуші щодня сидять молоді люди, навіть підліткового віку, з пляшками слабкого алкоголю.

Мер, його підлеглі, депутати, виходячи і заходячи у приміщення міськради, постійно можуть спостерігати за тим, як молоді львів’яни на їхніх очах спиваються. Жодного разу питання про запровадження якихось заходів, які б забороняли поширенню пивного алкоголізму на вулицях міста, на сесії не розглядали. Правда, ухвалені рішення про ліквідацію кіосків біля навчальних установ, але, як розповів начальник управління охорони здоров’я міськради Володимир Зуб, дорослі люди продають дітям пиво з-під прилавка. Тому потрібно передусім змінювати ставлення громади щодо алкоголізму загалом, особливо у ранньому віці. «Можна боротися лише профілактичними заходами, має бути регулювання державою реклами пива і вплив на свідомість людей».

У львівські шпиталі з алкогольним отруєнням доволі часто потрапляють діти віком 10-11 років. Уже можна говорити про таке жахливе явище у Львові як дитячий алкоголізм.

Зрозуміло, що площа Ринок — центральна і приваблива для туристів історична частина міста, в усьому світі на центральних майданах функціонують літні ресторанчики та кав’ярні, де приємно посидіти і відпочити. Однак аж ніяк не під стінами мерії. У тому ж таки Кракові міська влада розташована не в стінах Ратуші. Львівські чиновники не знають, як бути у цій ситуації і кивають у бік центральної влади, мовляв, потрібні закони. А можливо варто бодай з чогось почати й самим.

Україна є чи не єдиною європейською державою, де вільно і потужно через телебачення нав’язують пиво і слабоалкогольні суміші молодим людям, твердить народний депутат Натлія Королевська, одна з авторів законопроекту, що обмежує рекламу і продаж алкогольних напоїв. «Молодь раніше пила солодкі напої, а зараз так само спокійно п’ють слабоалкогольні напої. Це нонсенс. Тому ми вирішили подати законопроект, який обмежує місця продажу слабоалкогольних напоїв».

Образ споживача

Молодий чоловік із середнім доходом - це узагальнений основний споживач слабоалкогольних міксів, говорить Олександр Капустюк, керівник відділу маркетингу однієї з компаній, що спеціалізується на виготовленні газованих напоїв і мінеральної води. «На ринку слабоалкогольних напоїв є дві категорії: преміальні та на людину з середнім достатком. Ми дуже обережно ставимося до закону про рекламу, тому ми не рекламуємо. Бюджет від реклами слабоалкоголки дуже маленький порівняно від інших категорій напоїв (мін. вода і газовані напої)».

Пляшка пива прирівнюється до 100 грамів горілки

«Молодь раніше пила солодкі напої, а зараз так само спокійно п’ють слабоалкогольні напої»

Пиво чи слабоалкогольні мікси, якщо їх пити постійно і у великій кількості, так само шкідливі для організму, як і міцні спиртні напої, зазначає лікар-нарколог Олександр Юрченко. Слабоалкогольні напої навіть більш небезпечні - до них швидше звикають. «Молодь, їхнє оточення та рідні вже не вважають пиво слабоалкогольним напоєм. Це сприймається як забавка. А до пива, до речі, виробляється залежність, адже там є спирт. Пляшка пива – це 100 грамів горілки. В юному віці залежність може з’явитися значно швидше, ніж у зрілому, навіть за декілька місяців. Руйнується нервова система, людина як особистість деградує».

«Сухий закон» для рекламодавців алкогольних напоїв у Польщі

У Польщі 26 років тому парламент проголосував за законопроект, який сьогодні вважється «сухим законом» для рекламодавців спиртних напоїв. Він фактично забороняв рекламу алькоголю. Щоправда, ухвалювали цей закон у часи, коли в країні панував воєнний стан, запроваджений генералом Войцєхом Ярузельським. Згодом парламентарі пом"якшили цей документ, дозволишвши рекламувати пиво. Щоправда, з деякими застереженнями. Тему продовжує варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар. «За статистичними даними, пересічний поляк випиває за рік 90 літрів пива, що дає Польщі десяте місце у світі, а п’яте у Європі. минулого року усі телеканали Польщі отримали за рекламу 2,5 млрд. євро . За рекламу пивні заводи заплатили 71 млн. євро».

Законом не зарадиш

Законодавчо відохотити молодь вживати слабоалкогольні мікси і пиво неможливо, стверджує юрист Тетяна Монтян. «Корінь зла» в тому, що підліткам немає чим себе зайняти, от і доводиться днями цмулити пиво. «Потрібно будувати спортивні майданчики, створювати безкоштовні секції, всілякі клуби за інтересами, щоб людям було чим займатися. Цього робити ніхто не хоче. Навпаки – ліквідується те, що є вже. Проблема не в напоях, а в тому, що людина шукає собі будь-який модифікатор свідомості».

За даними Міністерства охорони здоров’я України, сьогодні в Україні 1% дітей 12-13 років щодня вживають алкогольні напої.

Наталка Коваленко, Надія Шерстюк

radiosvoboda.org