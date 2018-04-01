Україна усемеро збільшить фінансування програми з подолання ВІЛ/СНІДу

Україна у 7 разів збільшить фінансування програми з подолання ВІЛ/СНІДу.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ на прес-конференції, присвяченої підписанню спільної заяви про партнерство у розширенні послуг замісної підтримувальної терапії для ін’єкційних споживачів наркотиків між представниками Міністерства охорони здоров’я України та міжнародних організацій, що опікуються проблемами подолання ВІЛ/СНІД.

Посол Марк Дайбл, Координатор Надзвичайної ініціативи Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД відзначив позитивні зрушення, які останнім часом демонструє Україна у вирішенні цієї складної проблеми. Особливу увагу він акцентував на зусиллях українського Уряду на впровадженні програми на 2009-2013 рр. по боротьбі з ВІЛ/СНІД, яка нині знаходиться на розгляді Верховної Ради України.

Сполучені Штати Америки є найбільшим донором серед 50-ти країн-донорів Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, який фінансує дві програми в Україні з бюджетом понад 250 млн.дол США.

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, у свою чергу зазначив, що Україна, демонструючи поступ вперед, все ж має ще досить багато проблем. Тож, держава не покладається лише на міжнародну допомогу. Проект нової загальнодержавної програми з протидії ВІЛ/СНІД на 2009-2013 роки передбачає збільшення державного фінансування відповідних заходів майже у 7 разів. Серед іншого передбачено забезпечення надання замісної підтримувальної терапії для лікування понад 20 тисяч наркозалежних пацієнтів. “На жаль, Україна не може похвалитися великими досягненнями у вирішенні проблеми ВІЛ/СНІД, але кропітка наполеглива робота триває, і поступово замісна підтримувальна терапія ввійде в життя. Сьогодні ми працюємо над проблемою здешевлення лікування для хворих”, - заявив Василь Князевич. Він додав, що в новому бюджеті закладені суттєві кошти, які отримають пацієнти у разі ухвалення головного фінансового документу країни на наступний рік.

За даними МОЗ України, кількість зареєстрованих випадків на ВІЛ/СНІД у вересні 2008 р. складала 134 тис. 717 осіб. Темпи зростання захворюваності в Україні є одними з найвищих у світі, і, починаючи з 1994 р. щороку збільшуються на 33%. Фахівці прогнозують, що за таких умов до 2014 р. ВІЛ-позитивний статус матимуть 820 000 громадян, тобто 3,5% дорослого населення України.

Всі технічні, фінансові, соціальні питання, пов’язані з подоланням ВІЛ/СНІД, необхідно вирішувати спільними зусиллями, - вважає Представник Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Андреас Тамберг, - лише таким чином можливо буде контролювати розповсюдження хвороби у світі. Особливу увагу присутніх він звернув на збільшення кількості резистентних хворих, що значно ускладнює та здорожує лікування. Тож для України, яка не має достатньо фінансових ресурсів на подолання епідемії, на перше місце виходить питання профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІД. Особливе занепокоєння міжнародної спільноти викликає проблема відшкодування ПДВ з грантової допомоги, яка надається Глобальним фондом, незважаючи на підписані Україною зобов’язання щодо звільнення всіх товарів та послуг, які закупаються за кошти Глобального фонду від ПДВ. Адже мільйони доларів, які забирає держава у вигляді податку, мали б йти безпосередньо на лікування та підтримку хворих. За словами пана Тамберга, згідно з результатами оцінки ефективності використання виділених Глобальним фондом коштів, до кінця кварталу стане зрозуміло чи продовжить фонд фінансування програм по боротьбі зі СНІДом в Україні на наступні три роки.

За інформацією виконавчого директора Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в України Андрія Клепікова, близько 60 тисяч споживачів ін’єкційних наркотиків потребують лікування. “На сьогодні понад 1500 наркозалежних пацієнтів отримують ефективне лікування у 52 медичних закладах України. Ми плануємо до кінця року збільшити цю цифру до 3000, а у наступному році забезпечити лікуванням 5000 пацієнтів, які терміново цього потребують. Без фінансової підтримки Глобального фонду та Агентства з міжнародного розвитку США сьогодні цього неможливо було б зробити”, - зазначив Клепіков.

На завершення зустрічі представники МОЗ України та міжнародних організацій підписали спільну заяву, де задекларували наміри продовжити тісну співпрацю у подоланні розповсюдження ВІЛ/СНІД. В заяві, зокрема, зазначається: “Сторони, які підписали цю Заяву, погодилися продовжувати тісну співпрацю у втіленні заходів, які мають зміцнити засоби національного реагування України на проблему СНІДу, в тому числі, шляхом розширення доступності якісних послуг замісної підтримуючої терапії на основі використання метадону для ін’єкційних споживачів наркотиків”.