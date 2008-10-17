Івано-Франківщина придбає унікальне медичне обладнання

Івано-Франківська міськрада дозволила придбати у лізинг унікальне обладнання для лікування судинних патологій, якого немає у Західному регіоні України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, згідно з рішенням, ухваленим учора, 16 жовтня, планується придбати у лізинг на 2 роки ангіограф для Івано-Франківської центральної клінічної лікарні, з допомогою якого медики зможуть лікувати судинні захворювання. Вартість обладнання становить 8,5 млн. гривень.

Щороку в Івано-Франківську реєструється 18,6 тисяч випадків патології органів кровоносної системи, з них більше 3 тисяч - серцеві захворювання.