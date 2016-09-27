Понад 123 тисячі підлітків перебувають у групі ризику щодо зараження ВІЛ-інфекцією - експерт

Про це вони заявили на прес-конференції в УНІАН.

Голова правління БО «Об’єднання підлітків та молоді «Teenergizer», ВІЛ-позитивний підліток Яна Панфілова зазначила, що їхня організація виступає проти будь-якої дискримінації, в тому числі, і щодо ВІЛ.

«Зараз в Україні, за оціночними даними UNICEF і UNAIDS, є близько 5,5 тисяч молодих людей, які живуть з ВІЛ. Лише станом на 2016 рік офіційно на обліку стоїть 1188 підлітків. Де інші? Вони, можливо, не знають про свій статус», - сказала Панфілова.

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За її словами, одна з причин цього - це бар’єри в тестуванні. Так, члени організації створили моніторинговий проект, квест, спрямований на перевірку усіх пунктів тестування на ВІЛ у Києві щодо відповідності їхньої роботи до законодавства.

Так, було перевірено 18 пунктів, з яких 5 були закриті, а ще у 5-ти активістам відмовили у тестуванні.

«Через те, що не було паспорта у наших волонтерів, і не було дорослого супроводжуючого», - зазначила голова правління організації.

Водночас, наголосила Панфілова, відповідно до законодавства, «кожна людина має право тестуватися на ВІЛ з 14 років, анонімно, безкоштовно і конфіденційно».

Своєю чергою, виконавчий директор БО «Об’єднання підлітків та молоді «Teenergizer» Павло Ілюшин зазначив, що згідно з дослідженням «Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка», проведеного спільно з UNICEF у 2015 році, із вибірки 1439 осіб у віці 10-19 років лише 25,1% коли-небудь у своєму житті проходили тестування на ВІЛ.

«При цьому, 22,4% проходили, отримали результат і дізналися свій статус. Ви можете собі лише уявити: 74,9% підлітків ніколи у своєму житті не проходили тестування на ВІЛ», - сказав Ілюшин.

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Він наголосив, що «за оціночними даними, 123,5 тисячі підлітків в Україні наразі перебувають у групі ризику».

«Це лише підтверджує і посилює важливість тестування на ВІЛ з 14 років в Україні», - наголосив представник організації.

Ілюшин також додав, що згідно з опитуванням, в Україні 38,9% підлітків до 19 років вже мають досвід статевих стосунків.

«При цьому, 35,3% з цих підлітків ніколи не користувались презервативом», - зауважив активіст.

Крім того, за його словами, 92% підлітків в Україні знають і розуміють, що тестування є єдиним способом дізнатися, чи має людина ВІЛ.

Ілюшин повідомив, що «Teenergizer» підготував пам’ятку для підлітків та медичних працівників закладів, які проводять тестування, для того, аби кожен «розумів права підлітків і зменшив бар’єри в тестуванні з 14 років в Україні».

Водночас, керівник програм розвитку і здоров’я молоді Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Олена Сакович заявила, що особливо вразливими до інфікування ВІЛ є діти та молодь.

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«Тестування на ВІЛ ми вважаємо відправною точкою для заходів профілактики», - сказала вона і додала, що тестування має важливе значення для забезпечення доступу до необхідної допомоги та лікування для тих, хто вже є ВІЛ-інфікованим, а також для передачі важливої інформації для формування безпечної з точки зору інфікування ВІЛ поведінки для неінфікованих.

«Той факт, що протягом цього соціального експерименту, який провели наші підлітки з центру «Teenergizer», було виявлено порушення у функціонуванні закладів, що підліткам було відмовлено, - на жаль, є дуже негативною практикою, результати якої потрібно вивчити і зробити так, щоб якщо вже підліток наважився звернутися чи до Центру СНІДу, чи до будь-якої іншої установи для проходження тестування на ВІЛ, щоб він/вона цю послугу отримали», - сказала Сакович.

Вона також зауважила, що іноді саме ті, хто надає послуг, не володіють повністю нормативно-правовими знаннями щодо надання послуги ВІЛ-тестування неповнолітнім.

«Україна – одна з небагатьох країн у нашому регіоні, де тестування на ВІЛ дозволяється без дозволу батьків з 14 років. Це прогресивна норма», - підкреслила представник ЮНІСЕФ.

Крім того, експерт повідомила, що майже 65% опитаних підлітків, які проходили тестування на ВІЛ у 2015 році повідомили, що їм не пропонували дотестове чи післятестове консультування, під час якого надається необхідна інформація, незалежно від результатів тесту.

Також майже 40% вказали, що тест не був анонімним, а майже 12% заплатили за тестування, тоді як це має бути безкоштовно.

Водночас, заступник директора з питань профілактичної діяльності, досліджень та ресурсного розвитку Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» Алла Щербінська запевнила, що вони вживатимуть заходів для поширення інформації про дію відповідного закону.