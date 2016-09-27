Кількість зареєстрованих переселенців скоротилася за тиждень на 2,4 тис. осіб

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 378 033 сімей з Донбасу і Криму.

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Більше 994 тис. сімей переселенців звернулися за державною фінансовою допомогою, більш як 918 тис. сімей її отримали. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів з початку 2016 року становила 2,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 вересня поточного року на обліку перебувало 1 млн 699 тис. 319 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму.

За підсумками перевірки у 2015 році, Служба безпеки на початку 2016 року передала Мінсоцполітики інформацію про більш ніж 450 тис. осіб, які зареєстровані як тимчасові переселенці, але не проживають на підконтрольних українській владі територіях. Виплати даними громадянам були припинені до моменту підтвердження факту їх проживання на підконтрольній території. За даними Пенсійного фонду, після того, як були призупинені пенсійні виплати, з 460,8 тис. осіб внутрішньо переміщених осіб виплати відновлені 143 тисячам, іншим - відмовлено.

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Водночас віце-прем'єр Павло Розенко відзначав в інтерв'ю УНІАН, що, незважаючи на призупинення виплат, зазначені люди не були виключені зі списку переселенців, оскільки для цього їм має бути анульована довідка переселенця. Довідка може бути скасована управлінням соцзахисту тільки на підставі конкретної інформації Державної міграційної служби. Даний процес, за словами Розенка, може тривати кілька місяців.