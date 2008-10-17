Чому людина заїкається?

Чомусь прийнято вважати, що заїкання у людей виникає унаслідок сильного емоційного потрясіння.

Дійсно, таке може статися, але лише в окремих випадках. Але, в цілому заїкання викликане абсолютно іншими причинами і є зовнішнім проявом наявності проблем в стані здоров`я. А виникають вони, в переважній більшості випадків, на тлі патології при розвитку і формуванні структур головного мозку.

Найчастіше, в дев`яноста відсотках випадків, заїкання розвивається у дітей у віці від двох до п`яти років, саме в той період, коли відбувається формування складних мозкових зв`язків. А ось дійсна причина заїкання так до кінця і не встановлена.

Навіть у тому випадку, коли проблеми з мовленням виникають на тлі переляку, то він лише є поштовхом, але передумови до цього вже були. Це можуть бути ураження головного мозку в ранньому віці, і це є основною причиною, також можна говорити про порушення в емоційно-вольовій сфері і про спадковість.

Травма мозку дитини може бути викликана важким перебігом вагітності матері, ускладненнями пологів або інфекційними захворюваннями у перші місяці життя.

Якщо ж говорити про спадковий чинник, то це не означає, що заїкання передається на генному рівні. Дитина може успадкувати певний тип нервової системи одного з його батькі.

До профілактичних заходів в боротьбі із заїканням є материнська турбота про власне здоров`я в період вагітності.

Якщо ж уберегти дитину від патології не вдалося, то слід серйозно зайнятися його лікуванням, а не сподіватися на те, що «саме розсмокчеться».

Не варто сподіватися і на допомогу “бабусь-цілительок”. Навіть якщо вам вдасться досягти певних успіхів, що трапляється украй рідко, то радувати вони вас будуть нетривалий період, а частіше це і зовсім не допомагає.

Тому, із заїканням краще відразу ж звернутися по допомогу до офіційної медицини.

Запишіться на прийом до лікаря-психоневролога, який призначить проведення діагностики.

У процесі лікування, для досягнення максимальних успіхів, запрошуються фахівці інших профілів. При проведенні лікувального курсу людині допомагають позбавитися комплексів, учать правильному диханню, техніці мовлення тощо.

Як правило, курс лікування займає місяць-півтора. Безумовно, досягти стовідсоткової гарантії лікування від заїкання ніхто дати не може, тим паче, що можливий рецидив за певних умов, наприклад, за наявності стресу.

Але, все ж таки результати комплексного лікування обнадіюють.

Щоб уникнути серйозних наслідків в майбутньому, важливо приділити питанням лікування заїкання у дітей, особливо в підлітковому віці, максимум уваги.

Інакше можна чекати розвитку важкої форми неврозів.

Адже, знаючи про свою проблему, у дитини з`являється відчуття страху, хвилювання, що приводить до ще більших порушень мовлення. Самостійно подолати проблему дитина не в змозі, тому батькам обов`язково потрібно йому допомогти.

Слід відзначити, що діти можуть почати заїкатися, просто наслідуючи когось. Щоб повернути мовні навики в нормальне русло в цьому випадку також потрібна допомога фахівця.