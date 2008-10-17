Усередину живої клітини вживили комп`ютер

Американські вчені з Каліфорнійського технологічного інституту заявили про те, що їм вдалося зібрати комп`ютер з молекул рибонуклоїдної кислоти (РНК) усередині живої клітини.

Створений комп`ютер здатний, за словами біологів, виконувати логічні операції, перебуваючи усередині живої клітки, а також може реагувати на сигнали ззовні й зсередини неї.

Фахівці повідомляють, що для створення унікального біокомп’ютера вони використовували короткий фрагмент РНК - молекули, що передає генетичну інформацію в клітині - здатний приєднуватися до певних видів молекул, і відіграє роль приймача вхідного сигналу. При цьому молекула ферментативної РНК трансформувала цей сигнал, а спеціальна молекулярна послідовність працювала як трансмітер.

Розробка американських учених маже в майбутньому широко застосовуватися у біотехнологічних системах і в медицині, у тому числі в діагностиці раку й доставці ліків у потрібну точку організму.

РИА Новости