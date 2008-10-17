Значні дози алкоголю зменшують мозок

Учені з коледжу Велслі (Wellesley College) у ході тривалих досліджень зробили висновок, що чим більше випиває людина, тим менший стає її обсяг головного мозку.

Спеціалісти проводили спостереження, починаючи з 1971 року. За цей час було опитано й узято аналізи в 1, 8 тисяч людей, які крім аналізів також відповідали на запитання, яку кількість алкоголю вони вживали протягом тижня.

Виявилося, що чим частіше й більше п`є людина, тим швидше зменшується її мозок. Хоча раніше вважалося, що помірне споживання алкоголю здатне позитивно впливати на мозок і попереджати серцево-судинні захворювання.

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