У Луганському пологовому будинку відкрито відділення реанімації

У Луганському міському пологовому будинку вчора урочисто відкрито відділення первинної реанімації та інтенсивної терапії новонароджених, обладнане новітнім реанімаційним обладнанням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, медичне обладнання вартістю 1 млн. 300 тис. грн. передало відділенню ТОВ „ТНК-ВР Коммерс” в рамках виконання угоди про соціальне партнерство між Луганською облдержадміністрацією, облрадою та цією компанією.

За даними облдержадміністрації, пологовому будинку Луганська передано інкубатори для новонароджених, монітори пацієнта «ТРІО», пульсооксиметри, шприцеві інфузійні насоси, аналізатор газів крові та електролітів, а також ультразвукову діагностичну систему в комплекті з трьома датчиками, яка дозволить суттєво зменшити пренатальну смертність та виходжувати новонароджених з надзвичайно малою вагою у 500 г.

Довідка УНІАН. В Луганській області діє 5 пологових будинків та 37 пологових відділень. Останнім часом в регіоні спостерігається позитивна динаміка зростання народжуваності. Щороку на Луганщині з’являється на світ понад 20 тисяч малюків.