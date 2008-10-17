Офісна праця так само шкідлива, як і куріння

Довге сидіння за столом не менш шкідливе для здоров`я, ніж куріння і тривале перебування на сонці, заявив професор Марк Гамільтон з університету Міссурі. Мільйони людей, що просиджують годинами в офісі і що рухаються менш ніж 30 хвилин після роботи, для того, щоб дістатися до будинку і розвалитися на дивані перед телевізором, автоматично збільшують свої шанси на виникнення діабету, ожиріння і, як наслідок, проблем з серцево-судинною системою.

"Наше майбутнє викликає серйозний неспокій, - пише професор Гамільтон в замітці, опублікованій в листопадовому номері журналу Diabetes. - Багато хто з нас просто не усвідомлює величезну потенційну загрозу довгого сидіння. Результати мого дослідження наочно демонструють, що постійно сидіти на місці таке ж небезпечне як і куріння. Я розглядаю сидіння протягом тривалого часу з таким же несхваленням, як фахівець-онколог відноситься до тривалого перебування на сонці".

Що робити? Прагнути рухатися якомога частіше протягом робочого дня. За завіреннями вчених, вставши і пройшовши до свого колеги, щоб прояснити виникле питання, замість того щоб послати йому повідомлення по чату або електронній пошті, ви знижуєте ризик розвитку діабету.

За результатами іншого дослідження, проведеного фахівцями Міжнародного інституту діабету в Мельбурні, з`ясувалося, що навіть 2 години активних фізичний занять на день не зможуть повною мірою компенсувати те, що "інші 22 години проводяться, сидячи на п`ятій крапці", повідомляє job.ukr.net.