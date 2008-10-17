Князевич: за два роки медична освіта буде реформована

Медичні заклади України та вищі навчальні заклади, які готують фахівців у галузі медицини, в найближчі два роки будуть реформовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на зустрічі зі студентами Харківського національного медичного університету.

В.КНЯЗЕВИЧ наголосив на проблемах медичної галузі загалом та на якості підготовки медперсоналу зокрема. «За останні 17 років ми дуже сильно втратили у якості підготовки лікарів, тому в найближчі два роки планується ряд серйозних реформ у системі охорони здоров’я», - повідомив міністр.

Він також поінформував студентів про зміни в системі освіти. В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що випускники медичних вузів України найближчим часом матимуть дипломи європейського зразка. «Ми міняємо підходи до спеціалізації, або так званої резидентури. Відтепер треба буде вчитися довше, щоб виші випускали готових спеціалістів», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністерство охорони здоров’я, додав В.КНЯЗЕВИЧ, планує зменшити кількість медичних спеціальностей, яких на сьогодні нараховується близько 120. «Ми мали медицину, яка на певному етапі задовольняла наші потреби, але треба переходити на нові стандарти», – заявив він.

Міністр охорони здоров’я України торкнувся також питання розподілу випускників медичних вишів, проблеми дефіциту кадрів і побутових умов студентства. В.КНЯЗЕВИЧ пообіцяв, що всі ці питання будуть враховані у новому законі про вищу освіту.