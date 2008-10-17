Кабмін вживає екстрених заходів для зниження цін на ліки

Кабінет міністрів вживає екстрені заходи доля стабілізації цін на імпортні медикаменти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Харкові заявив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

Він повідомив, що основною метою його поїздки до Харкова є розв’язання питання цін на імпортні медпрепарати, які подорожчали в середньому на 50%.

«Ціни на імпортні препарати підняли трейдери, які займаються ввезенням їх на територію України», – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

«На сьогодні для контролю за цінами на ринку медичних засобів створена міжвідомча комісія на чолі з прем’єр-міністром”, – підкреслив В.КНЯЗЕВИЧ, додавши, що “вживаються усі екстрені заходи, щоб ціни не пішли вгору».

В.КНЯЗЕВИЧ запевнив, що ціни будуть знижені, але не взявся прогнозувати, наскільки.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 жовтня, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, зокрема, заявила, що уряд звернувся до Генпрокуратури з проханням порушити кримінальні справи за фактами необгрунтованого підвищення ціни на ліки.

За її словами, уряд має інформацію, що в Україні окремі приватні оптові постачальники необгрунтовано і без будь-яких пояснень збільшили ціни на ліки.

«Я вважаю, що це ще одна рейдерська атака на Україну, і те, що окремі приватні структури почали неконтрольовано підвищувати ціни на ліки, має бути терміново зупинено. Сьогодні я надсилаю звернення в Генеральну прокуратуру з переліком таких підприємств і зі списком прізвищ їх власників, які сьогодні здійснюють абсолютно необгрунтовану цінову атаку на сферу торгівлі ліками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. Вона підкреслила, що підвищення цін на ліки спеціально сплановано для того, щоб продовжувати й далі дестабілізувати ситуацію в Україні.