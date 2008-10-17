Фонд Ахметова організував візит онкологів до європейських онкоклінік

Фонд Ріната Ахметова “Розвиток України» організував робочий візит провідних спеціалістів Донецької області в сфері онкології до сучасних онкологічних клінік і відділень Європи для можливості вдосконалити роботу онкологічної служби. Група вивчала досвід роботи провідних спеціалістів з онкології Франції й Німеччини.

Метою цієї поїздки, профінансованої на кошти Благодійного фонду «Розвиток України», була участь у конференції на тему: «Забезпечення функціонування ПЕТ-центрів і сучасних радіологічних відділень». Перед групою українських медиків стояли конкретні завдання - вивчення системи роботи найкращих європейських клінік і онкологічних центрів, визначення найефективнішої системи використання високотехнологічного обладнання в організації діагностики й лікування онкозахворювань, вивчення менеджменту системи роботи з пацієнтами.

За кілька днів члени делегації відвідали госпіталь Pompidou у Парижі, ознайомилися з роботою ПЕТ-центру цієї лікувальної установи: вивчили особливості необхідного для функціонування ПЕТ/КТ приміщення, використовуваного обладнання, штатного розкладу, особливості відбору пацієнтів, особливості проходження процедури ПЕТ/КТ пацієнтами з онкологічними захворюваннями. Провели аналіз якісних характеристик отриманих при ПЕТ/КТ зображень легенів, кістково-м`язової системи тощо; ознайомилися з виробництвом сучасного діагностичного обладнання на заводі компанії Siemens у місті Кемнат (Німеччина), в основних цехах заводу здійснюється складання вузлів і компонентів сучасної радіологічної апаратури: комп`ютерних томографів, ПЕТ/КТ (Biograph), а також лінійних прискорювачів (Symbia SPEKT, ARTISTE Solution). На проведеній презентації делегатам представили історію заводу, процес створення бункера, особливості й переваги лінійних прискорювачів фірми Siemens. Відвідали Університетську клініку в місті Ерланген, у якій установлене обладнання, виготовлене компанією «Siemens», функціонує кабінет ПЕТ/КТ, а також кабінет гамма-камери, об`єднаний із КТ Symbia Т6.

У рамках поїздки робоча група була присутня при проведенні процедури лікування злоякісної пухлини кишечника за допомогою Cyber Knife.

Українські медики також відвідали компанію BrainLAB у Мюнхені, що вважається піонером у галузі радіохірургії. Фахівцями компанії була проведена презентація основних досягнень із розробки сучасних комп`ютеризованих медичних технологій. Зокрема, на спеціалізованій виставці компанією була представлена система Novalis Tx - це універсальна платформа як для променевої хірургії, так і для променевої терапії.

Вивчення українськими медиками досвіду роботи найкращих клінік і онкодиспансерів Європи - це важливий складник реалізації проекту «Рак виліковний. Своєчасна діагностика й лікування онкологічних захворювань».