На Одещині внаслідок отруєння грибами госпіталізована родина

На Одещині унаслідок отруєння грибами у тяжкому стані госпіталізована родина – батьки і двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 16 жовтня близько 12:30 до Одеської обласної лікарні та дитячої обллікарні з міста Березівка були шпиталізовані у тяжкому стані четверо осіб: двоє 34-річних батьків і двоє їхніх дітей, 1994 і 1998 років народження.