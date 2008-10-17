У Польщі вирішили приватизувати систему охорони здоров`я

Глава держави Лех Качиньський ініціює проведення загальнонаціонального референдуму щодо приватизації системи охорони здоров`я. Про отримання відповідного звернення від президента повідомив представник Сенату країни Здзіслав Іваніцький.

Голова президентської канцелярії Петро Ковнацький відзначив, що на референдумі поляки повинні відповісти на запитання: чи підтримують люди перехід системи охорони здоров`я країни на комерційну основу, яка може привести до приватизації галузі? За його інформацією, народне планують на 10-11 січня 2009 року.

Польський закон про референдум передбачає, що Сенат ухвалює рішення щодо його проведення в 14-денний термін з моменту представлення президента країни.

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