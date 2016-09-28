Міністерство охорони здоров'я направить на закордонне лікування 30 громадян

Як повідомили УНІАН у МОЗ, комісія із питань направлення на лікування за кордон розглянула справи 34 пацієнтів, захворювання яких не лікуються в Україні. Направлення в закордонні клініки та оплата лікування будуть надані 30 громадянам, 13 з яких діти.

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Можливість оплатити пацієнтам послуги іноземних клінік з'явилася завдяки додатковим коштам, які Бюджетний комітет Верховної Ради виділив на державну програму “Лікування громадян України за кордоном”.

Як відомо, до зарубіжних клінік за програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» направляються пацієнти, які не можуть отримати медичну допомогу в умовах закладів охорони здоров'я України. Приводом до лікування за кордоном стають переважно онкологічні, нейрохірургічні та кардіохірургічні захворювання, а також вроджені аномалії розвитку.