Корисні властивості яблучного оцту: допомагає скинути надмірну вагу і відновитися після навантажень

Дослідники з компанії Precision Nutrition виявили: він позитивно впливає на травлення, стан шкіри і освіжає подих. Крім того, даний вид оцту допомагає скинути вагу, пише Меддэйли.

Читайте такожПродукти, що прискорюють обмін речовин в організміФахівці рекомендують розчиняти у воді 2 чайні ложки яблучного оцту і вживати перед їдою. Однак експерти попереджають: зловживання оцтом небезпечно для шлунка.

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Згідно з даними попередніх досліджень, оцет багатий антиоксидантами, які гальмують процес старіння. Він уповільнює процес розвитку раку і нейродегенеративних захворювань. Ще оцет володіє протизапальними властивостями, зменшує ступінь впливу діабету на організм. Є дані і про те, що оцет допомагає спортсменам відновитися після сильних фізичних навантажень.