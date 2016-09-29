Загальний рівень добробуту внутрішньо переміщених осіб є наднизьким – дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, аналітик Анна Гвелесіані, презентуючи результати дослідження "Становище внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція у приймаючі громади".

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За словами експерта, майже 40% переселенців змушені заощаджувати навіть на харчуванні, ще 40% вистачає лише на харчування, задовольнити усі потреби можуть лише близько 20% внутрішньо переміщених осіб.

"Важливою проблемою є забезпечення переселенців житлом. Основна частка опитуваних задекларувала, що вони самі оплачують своє житло. 70% переселенців проживають в орендованому житлі", - зазначила Гвелесіані.

Експерт підкреслила, що усі проблеми, характерні для внутрішньо переміщених осіб, не є суто специфічними - лише такими, що стосуються переселенців.

"Проблема низьких доходів, слабо розвинений ринок праці, недостатній доступ до базових соціальних послуг, їх низька якість, проблеми з житлом - вони характерні для усіх мешканців України. Переселенці не є винятком, але на них впливає низка інших чинників, які потрібно враховувати. Це, зокрема, і психологічний стрес, і втрата соціального статусу, втрата робота. Тому ця категорія є більш соціально вразливою", - сказала Гвелесіані.

У свою чергу Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметована розповіла, що у рамках програми «Мирне літо – дітям Донбасу» влітку 2016 року штаб організував для 500 дітей відпочинок в таборах «Альбатрос» і «Сонячний».

«Програма «Мирне літо – дітям Донбасу» створена саме для дітей з найгарячіших точок конфлікту, щоб вони хоча б на два тижні забули про війну. З хлопцями у таборі працюють психологи, для них розроблена спеціальна програма. Однак на другу зміну в таборі «Альбатрос» з 200 дітей змогли дістатися лише 70. Батьки були стурбовані активізацією бойових дій уздовж лінії зіткнення і вони бояться відпускати дітей. До того ж, через черги на блокпостах дорога до Херсонщини може тривати 2-3 доби", – зазначила Філь.