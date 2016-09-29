75% внутрішньо переміщених осіб належать до соціально вразливих груп

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, аналітик Анна Гвелесіані, презентуючи результати дослідження "Становище внутрішньо переміщених осіб та їх інтеграція у приймаючі громади".

Читайте такожЗагальний рівень добробуту внутрішньо переміщених осіб є наднизьким – дослідження

"За результатами дослідження, яке проводила Міжнародна організація з міграції у співпраці з Українським центром соціальних реформ, ключовими проблемами для внутрішньо переміщених осіб є зайнятість, низький рівень добробуту та забезпеченість житлом. Лише 52% працездатних переселенців (з числа тих, хто працював до переселення) змогли знайти роботу на новому місці. Це дуже низький показник", - сказала Гвелесіані.

За її словами, основними бар'єрами під час працевлаштування є вікові обмеження. "Дуже часто бувають безпідставні відмови роботодавця через статус внутрішньо переміщених осіб: роботодавець думає, що переселенці захочуть повернутися, і дуже рідко наймає таких осіб. Водночас центри зайнятості працюють неефективно. Відсутні спеціальні програми працевлаштування переселенців. Надто низький рівень зарплат на тих вакансіях, які пропонують центри зайнятості", - зауважила експерт.

У свою чергу Римма Філь - координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, зазначила, що за два роки роботи Гуманітарний штаб відправив на Донбас 5 660 фур з продуктами.

"За цей час в логістичні центри Штабу в цих містах колони доставили понад 113 тисяч тонн продуктів. Робота побудована системно, щоб допомогу людям видавали вчасно і в максимально комфортних для них умовах. Щомісяця отримують продуктові набори 400 тисяч людей похилого віку, інвалідів, одиноких батьків і ще 8 найбільш соціально незахищених категорій. Станом на 21 вересня 2016 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 9 млн 734 тис. наборів виживання по обидві сторони лінії зіткнення", - сказала Філь.