У Києві відбудеться Open Air 2016, присвячений реабілітації ветеранів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, захід «Я ветеран» відбуватиметься у форматі документального перформансу у супроводі Оркестру почесної варти Окремого полку президента України.

До співпраці над цією подією команда культурної дипломатії МЗС запросило партнерів – громадську організацію “Побратими” (автори ідеї проекту) та соціальний мультимедійний проект ТСН та журналу VIVA Переможці (куратор - Соломія Вітвіцька).

Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, в рамках Open Air МЗС прагне привернути ще більшу увагу суспільства до важливості ініціатив з підтримки, реабілітації та адаптації українських воїнів.

«Ми також хочемо подякувати у такий спосіб нашим іноземним друзям і партнерам - представникам дипломатичних місій в Україні - за підтримку і допомогу у лікуванні хлопців за кордоном”, – зазначив він.

Захід розпочнеться о 18.00 на площі біля МЗС, орієнтовна тривалість – 1,5 години.