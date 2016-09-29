Смертельний алкоголь: внаслідок отруєнь сурогатом померли вже 35 людей

Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

«Держпродспоживслужба звернулася до Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ України, обласних державних адміністрацій та Київської міської державної адміністрації з проханням вжити невідкладних заходів щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв», - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі зазначили, що з 21 по 29 вересня у Харківській області зареєстровано 58 випадків отруєння сурогатами алкоголю. Із загальної кількості постраждалих 25 осіб померли. У Донецькій області зареєстровано 9 випадків отруєння, з них 5 зі смертельним результатом. Також 5 осіб померло у місті Миколаєві. Всього зареєстровано 72 випадки отруєння, з яких 35 смертельні.

У відомстві відзначили необхідність проводити роз'яснювальну роботу серед населення, щоб запобігти подібним випадкам у подальшому, і закликали громадян ні за яких обставин не купувати й не вживати алкоголь невідомого походження.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах Харківської області, де продавався неякісний алкоголь. Їх звинуватили за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

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27 вересня в прокуратурі Харківської області повідомили, що встановили ймовірного виробника сурогату - 27-річного харків'янина. Слідчі фіскальної служби разом із прокурорами і оперативними підрозділами УСБУ в області провели 3 обшуки в місцях, де імовірно виготовляли сурогатний алкоголь. Вилучено понад 4 тонни спиртовмісної рідини.