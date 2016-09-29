Всесвітній день серця: 2/3 випадків серцево-судинних захворювань можна запобігти

Щоб привернути увагу до проблеми серцево-судинних захворювань, Всесвітня федерація серця у 2000 році ініціювала проведення Всесвітнього дня серця, який відзначают з 2011 року 29 вересня.

Серце – це орган, який ми найбільше експлуатуємо та найменше любимо, руйнуючи його судини жирною їжею, стресами, курінням та алкоголем. Сьогодні серцево-судинні захворювання є провідною причиною смерті в усьому світі.

Читайте такожГенетики виявили 60 ділянок ДНК, пов'язаних з розвитком діабету і серцево-судинних хвороб

Експерти прогнозують, що до 2030 року понад 23 млн осіб помре внаслідок серцево-судинних хвороб, які утримають першість серед причин смертності населення планети.

У розвинених країнах світу покоазники смертності від серцевих хвороб знижується, в інших — стрімко зростає. Україна — серед останніх.

Читайте такожВ Україні вперше провели пересадку механічного серця

Хоча за останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка загального коефіцієнта смертності в Україні, але він залишається одним із найвищих серед країн Європи. Протягом останнього часу структура смертності дорослого населення в Україні залишається незмінною, лідирують у ній хвороби системи кровообігу — 67%, або 968 на 100 тис. населення (за даними 2013 р.) Такий рівень «надсмертності» викликає особ­ливу тривогу, адже він має тривалу несприятливу динаміку, до того ж від ССЗ в Україні помирає багато людей працездатного віку.

У 66% хворих ішемічна хвороба серця поєднується з гіпертонічною хворобою. 55% від усіх гострих та повторних інфарктів. Приблизно 60% інсультів відбуваються на фоні захворюваності на артеріальну гіпертензію.

За даними ВООЗ, Всесвітньої федерації серця та Всесвітньої організації по боротьбі з інсультом, 30% випадків смерті від серцевих хвороб є передчасними. 2/3 таких випадків можна уникнути завдяки первинній профілактиці, ще 1/3 — шляхом удосконалення системи охорони здоров’я, зокрема, підвищуючи її ефективність та задовольняючи пот­реби хворих у медико-санітарній допомозі. У розвинених країнах світу головною концепцією боротьби є вплив на соціальні детермінанти здоров’я, що забезпечується через постійний моніторинг, профілактику, ведення хворих (через справедливий розподіл медико-санітарної допомоги).