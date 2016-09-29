Мінсоцполітики планує відновити перерахунок страхових виплат для постраждалих на виробництві

«З урахуванням розрахунків виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві учасники консультацій домовилися про можливості відновлення такого перерахунку з 1 березня 2017 року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначила прес-служба, в рамках Генеральної угоди між Мінсоцполітики, організаціями профспілок і роботодавців передбачено зобов'язання сторін провести до 1 жовтня цього року консультації з відновлення щорічного з 1 березня перерахунку щомісячних страхових виплат для постраждалих на виробництві та можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю для застрахованих осіб.

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«За результатами консультацій сторони відзначили необхідність відновлення щорічного перерахунку щомісячних страхових виплат, який був зупинений з 1 січня 2015 року до стабілізації фінансово-економічного становища держави», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, такий перерахунок потребує близько 700 млн гривень і може бути забезпечений за рахунок коштів системи соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Що стосується можливості підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю, учасники консультацій обговорили можливість встановлення таких виплат у фіксованому розмірі. Державній службі зайнятості рекомендували здійснити відповідні розрахунки.

Як повідомляв УНІАН, уряд 23 серпня 2016 року уклав тристоронню Генеральну угоду з профспілками та роботодавцями, покликану почати нову історію взаємодії щодо соціально-економічної політики держави, розвитку національної економіки та створення умов для праці громадян. Угода складається з трьох розділів (підвищення конкурентоспроможності національного виробника та забезпечення зростання зайнятості; оплата, умови, охорона праці та соціальний захист працівників; соціальний діалог), загального, прикінцевих положень та 7 додатків.

Зараз йде робота з підготовки плану заходів щодо виконання Генеральної угоди на 2016-2017 роки з метою подальшого її затвердження урядом.