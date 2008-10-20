Держава регулюватиме націнки на 70% ліків

Націнки на 70% основних лікарських засобів регулюватимуться державою.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, про це повідомив заступник голови Державної служби лікарських засобів і медичних виробів Костянтин КОСЯЧЕНКО на прес-конференції.

Він також додав, що ще до вчорашнього дня державному регулюванню підлягали лише 17% лікарських засобів. За словами К.КОСЯЧЕНКО, регулювання державою ширшого переліку ліків дозволить стримати ріст цін на них.

Окрім того, заступник голови Державної служби лікарських засобів і медичних виробів відзначив, що прийняті вчора на позачерговому засіданні уряду рішення сприятимуть стабілізації цін на ліки, а „люди, які були вражені цією недобросовісною поведінкою дистриб’юторів і аптек, побачать уже сьогодні те, що лікарські засоби будуть здешевлені, тому, що ніяких економічних підстав для підвищення цін не було”.

*** З понеділка, 20 жовтня, у Секретаріаті Кабінету міністрів України починає працювати „гаряча” телефонна лінія з питань подолання росту цін на лікарські препарати.

З усіма питаннями, що стосуються цін на ліки, громадяни можуть звертатися за багатоканальним телефоном: 8 (044) 256-78-08.

Також Секретаріат Кабміну просить громадян повідомляти на “гарячу” лінію про раптові підвищення цін на ліки.