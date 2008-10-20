Уряд надав вітчизняним виробникам ліків пільги з кредитування

Уряд надав вітчизняним виробникам лікарських засобів пільги з кредитування для оплати контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на засіданні Кабінету міністрів 17 жовтня на прес-конференції повідомив голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій ПАДАЛКО.

«Вчора були ухвалені рішення на користь вітчизняних виробників. Була постанова про пільгові умови отримання кредитування для проплати контрактів… Державній податковій адміністрації та Міністерству фінансів було доручено (на засіданні Кабміну – УНІАН) прискорити погашення заборгованості з акцизного спирту», - повідомив Г.ПАДАЛКО.

Крім того, він зазначив, що в Україні планується здійснювати жорстку політику державного протекціонізму для вітчизняних виробників лікарських засобів, оскільки з ними існують реальні механізми врегулювання питань, зокрема й цінових, у разі виникнення якихось проблем.

«Найближчим часом ми цю політику реалізуємо у вигляді держпрограм підтримки вітчизняного виробника», - зазначив Г.ПАДАЛКО.

Він також подякував вітчизняним виробникам ліків за те, що вони не підвищили ціни на ліки, як це зробили дистриб`ютори імпортних медпрепаратів.