Податкова почала оперативні перевірки аптек

Податкові органи у зв`язку з підвищенням цін на ліки почали оперативні перевірки аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила заступник голови Державної податкової адміністрації України Наталія РУБАН.

«Із сьогоднішнього дня ми почали оперативні перевірки на підприємствах роздрібної торгівлі – в аптеках. Контроль проводитиметься щодня, і за підсумками дня ми повідомлятимемо результати та інформуватимемо уряд», - повідомила вона.

"У податкової адміністрації буде достатньо питань до суб`єктів, які на сьогоднішній день необгрунтовано збільшують ціни, але при цьому жодних податків державі не платять. Ви знаєте, що у нас є критерії ризиків, за якими ми відбираємо суб`єктів господарювання. Саме ці підприємства включені у нас до плану-графіка документальних перевірок IV кварталу", - сказала Н.РУБАН.

Вона також повідомила, що доручення про проведення перевірок підприємств, які здійснюють оптову і роздрібну торгівлю медпрепаратами, направлені регіональним представництвам Державної інспекції з контролю за цінами, Державної санітарної служби, ДПАУ, МВС, Держінспекції з контролю якості лікарських препаратів.

Крім того, Держінспекція з контролю за цінами почала перевірки правильності встановлення цін на лікарські препарати, повідомила заступник голови Держінспекції Лариса ЄФИМОВА.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень в Україні подорожчали ліки в середньому на 70-90%. 17 жовтня уряд обмежив до 10% оптову надбавку і до 25% - роздрібну надбавку на ціни на ліки.