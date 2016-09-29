100 дітей з інтернатів проведуть флешмоб до Дня усиновлення
18:20, 29 вересня 2016Країна
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Завтра, 30 вересня 2016 року, 11:00 – 13:00, на Поштовій площі в Києві відбудеться флешмоб до Дня усиновлення «Ми чекаємо на маму і тата!».
Фото: УНІАН
100 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приїдуть до Києва з інтернатів Київської, Житомирської та Чернігівської областей.
У заході візьмуть участь директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Руслан Ковбаса і директор Фонду Ріната Ахметова Олександр Вишняков.
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